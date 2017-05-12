Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde kutlanacak Gençlik Haftası, 15 Mayıs’ta Anıtkabir’de düzenlenecek törenle başlayacak. Törene, Bakan Çağatay Kılıç başkanlığında Bakanlık çalışanları ile 81 ilden ve KKTC’den gelen delege gençler katılacak. Ilk gün etkinlikleri, Gençlik Merkezleriarası Türk Müziği Yarışması finali ile devam edecek.

Her yıl Gençlik Haftası’nda geleneksel ışık halkası gelen Gençlik Merkezi Günleri’nin açılışı ise 16 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. Benzer gün, Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması’nın finali düzenlenecek.

15 TEMMUZ UNUTULMADI

Bu yıl Gençlik Haftası’nda, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin izlerini taşıyan yerler de gençler kadar ziyaret edilecek. Delege gençler ile ’Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Yarışması’nda dereceye girenler, Ankara’da 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini içeren mekanları ziyaret edecek.

Gençlik Haftası etkinlikleri, 18 Mayıs Perşembe günü Gençlik Merkezleriarası Tiyatro Yarışması finali ile devam edecek. Aynı gün, TBMM Başkanı İsmail Kahraman vekil gençleri Meclis’te kabul edecek. Hafta boyunca keza, Bekir Develi, Erem Şentürk, Cansu Canan Özgen, Hasan Kaçan gibi isimlerin katılacağı Kariyer Sohbetleri de düzenlenecek.

19 MAYIS’TA BIRINCIL MERASIM ANITKABİR’DE

Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birincil resmi merasim, Anıtkabir’de düzenlenecek. Bakan Çağatay Kılıç başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen vekil gençler, sporcular, öğrenciler, ırk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşacak heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak. Törene, vatandaşlar da katılacak.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN GENÇLERLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, aralarında; milli sporcular, delege gençler, engelli ve çalışan gençliği temsilci gençler, sporcu gençler ve Gençlerden Ecdada Mektup Yarışmasında derece alan gençlerden oluşan 350 karakter gençlik heyetini kabul edecek. Kabulde delege gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gençlik Bayrağı’nı takdim edecek.

81 ilden Ankara’ya gelen delege gençler, saat 11.00’de de Başbakan Binali Şimşek tarafından kabul edilecek.

GENÇLERDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MEKTUP

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine Yarışması” ödül töreni de Gençlik Haftası etkinlikleri dahilinde Bakan Çağatay Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini gençlerin unutmaması nedeniyle düzenlenen ve gençlerin 420 bin mektupla şehitlere vefasını sunduğu yarışmada 13-17/18-21/22-29 yaş kategorilerinde birincil 3’e girenler ödüllerini 19 Mayıs’ta Bakan Çağatay Kılıç’tan alacak.

2017 yılı Atatürk’ü Kutlama, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri, temsilci gençlerin 20-23 Mayıs günlerinde Bursa ve Çanakkale gezisi ile son bulacak.