Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi ile Akyurt Belediyesince organize edilen etkinlik, Ankara Caddesi'nde Akyurtlu seymenlerin zeybek oynamasıyla başladı.

Daha sonra Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndan etkinliklerin devam edeceği Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın "Milli Mücadele" ateşinin yandığı şehir olduğunu söyledi.

Bu sürecin Cumhuriyetin kurulması ve Ankara'nın başkent olmasıyla sonuçlandığını anımsatan Ayık, şöyle konuştu:

"Ankara'dan eskiden yoksul, kültürü ve geleneği olmayan bir şehir olarak bahsedilir. Başkent olduktan sonra canlandığı anlatılır ancak Ankara çok kadim bir geleneğe sahiptir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, Oğuzların, Kayıların Anadolu'da tutunduğu, köklerini saldığı yerdir Ankara. İstanbul'un fethinde de Ankara çok önemlidir. 100 yıl önce de hiçbir şey tesadüfen olmamıştır. Atatürk'ün Milli Mücadele ateşini yakmak için Ankara'yı seçmesi de tesadüf değildir. Bugün de Başkent olarak şehrimiz üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir."

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Başkanı Hasan Arslan da geçmişten gelen erdemleri seymen kıyafetinin içerisinde barındırmanın görevleri olduğunu ifade ederek "Bizimle bu yola baş koyan küçük seymenlerimiz de aynı değerlerle büyüyecek, kültürümüzü devam ettirecektir. Akyurt seymenleri, belediyemizin desteğiyle yurt dışı etkinliklerine de katılmaktadır." diye konuştu.

Etkinliğin ardından, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan tarafından Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Kurucu Başkanı Uğur Acar'a "Çınar Seymen" unvanı ve seymen heykeli verildi.

Programa Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Ankara Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.