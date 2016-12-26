ANKARA (AA) – Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıl dönümü Akyurt ilçesinde kutlandı.

Akyurt Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Seğmen alayı, meşaleli yürüyüş düzenledi.

Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda devam eden programda Atatürk’ün Ankara’ya gelişi anlatıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, yaptığı konuşmada, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıl dönümünün heyecanla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının Ankara’da yapıldığını anımsatan Ayantaş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Ulu Önder Atatürk’ü Ankara’da karşılayan Seymenler Ankara’nın başkent olmasında büyük rol oynamışlardır. Ankara böylece başkent olmayı hak etmiştir. Atatürk de gördüğü saygı ve sevginin karşılığında Ankara’yı başkent olarak ilan etmiştir. Ankara başkent olmasaydı, Anadolu’nun sıradan küçük bir şehri olarak kalacaktı.” diye konuştu.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ise Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıl dönümünün, Akyurt’a yakışır bir şekilde kutlandığını anlattı.