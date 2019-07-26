Atatürk'ün emriyle kuruldu, 93 yıldır şehri aydınlatıyor
KAYSERİ (AA ) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk elektrik santrallerinden Bünyan Hidroelektrik Santrali, 93 yıldır elektrik üretmeye devam ediyor.
Atatürk'ün emriyle 1926 yılında kurulan, Türkiye'nin üretime devam eden en eski santrallerinden Bünyan Hidroelektrik Santrali, günlük 100 bin kilovat üretim kapasitesiyle Kayseri ve Bünyan'ı aydınlatmaya devam ediyor.
Kuruluş yıllarında tesiste görevli mühendis tarafından yapılan minyatür Kız Kulesi ise tesis kadar dikkat çekiyor
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, santralin Türkiye'de enerji sektöründe yaşanan gelişmelerin gözlenebileceği nadide eser olduğunu belirtti.
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