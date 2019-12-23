Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
NEVŞEHİR (AA) – Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Etkinlik, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda, Hacıbektaş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a Türk bayrağı takdim edildi.
Atatürk'ün bir gece konakladığı "Atatürk Evi"nin ziyaret edilmesinin ardından etkinlikler Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde devam etti.
Sema gösterisi yapılan programda, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından dinleti sunuldu.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından program sona erdi.
Etkinliğe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, kurum ve kuruluşların daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
-
Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
-
Gemerek'te “Ailem Derste Başarım Zirvede” projesi
-
Koyulhisar'da “Adım Adım Doğa Yürüyüşü” projesi
-
Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi
-
Ilgın'da tır devrildi: 1 yaralı
-
Kartal Ekolojik Pazarının kuruluşunun 10. yılında çeşitli etkinlikler düzenlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.