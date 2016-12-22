Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 97. yıl dönümü
NEVŞEHİR (AA) – Mustafa Kemal Atatürk’ün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar Hacıbektaş Belediyesi önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Koşusu’na katılan atletler, Türk bayrağını, Vali İlhami Aktaş’a teslim etti.
Vali Aktaş, protokol üyeleriyle birlikte, Atatürk’ün ilçeyi ziyaretinde konakladığı Atatürk Evi’ni gezdikten sonra Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.
Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan “Kurtuluş Mücadelesi” adlı gösterinin sahnelendiği programın açılışında Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu konuşma yaptı.
Selmanpakoğlu, Atatürk’ün 22 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş ilçesine gelerek Cumhuriyetin kurulacağı yönündeki çalışmaları ilk kez halkın temsilcilerine açıkladığını anlattı.
Selmanpakoğlu, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan “Sivas Kongresi” sonrasında 22-23 Aralık’ta Hacıbektaş’a gelen Atatürk’ün ilçede ağırlandığını belirtti.
Etkinlikler, Kültür Merkezi’ndeki seramik ve el sanatları sergisinin açılışının ardından sona erdi.