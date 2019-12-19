Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlandı
KAYSERİ (AA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile askerler ve öğrenciler katıldı.
Törende, Atatürk Koşusu'nda 1'inci olan Ersin Tekal, 2'nci Turgay Bayram ve 3'üncü Süleyman Pekmezci'ye ödül verildi.
Atatürk Anıtı'na, valilik, büyükşehir belediyesi ve garnizon komutanlığına ait çelenklerin koyulmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Aralık 1919'da Kayseri'ye gelmesinin kentin stratejik önemini de gösterdiğini söyledi.
Kayseri'nin önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle konuştu:
"Kayserililer gerekeni yapmış, mücadelenin en ön saflarında yer almıştır. Bu anlamda Kayseri Lisesinin öğrencilerinin fedakarlığı Milli Mücadelenin destansı olaylarındandır. Kayseri Lisesi 1920-21 yıllarında mezun verememiştir, bu bizleri üzmüştür ancak vatanı, milleti için canını veren bu yavrularımız bizim gurur kaynağımız olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 kez şehrimize gelmiştir. Milli sanayi hamlelerini de Kayseri'de başlatmıştır. Kayseri'nin başkent yapılması konusunda da değerlendirmeler yapılmıştır. Kayseri halkı her ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basmıştır. Atatürk, şehrimizde milli sanayi hamlesini başlatma görevini, hayırseverimiz, gururumuz Nuh Naci Yazgan'a vermiştir. Kayserililer o günden bu yana genlerindeki müteşebbis ruhuyla Türkiye'nin lokomotifi olmuştur. Kayseri, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olmuştur."
Erciyes Üniversitesinden bir grup öğrenci, yöresel kıyafetleri ve Atatürk posterleri ile temsili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladı.
Meydandaki törenin ardından, Atatürk'ün kente geldiğinde konakladığı İbrahim Tennuri Caddesi'ndeki müzeye dönüştürülen ev de ziyaret edildi.
Atatürk'ü canlandıran öğrencinin protokolü ve halkı selamladığı programda öğrenciler, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.
Etkinlik, ressam Hasan Gürpınar'ın 5 dakika içinde Atatürk portresi çizmesi ile sona erdi.
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