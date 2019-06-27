Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100. yıl dönümü
SİVAS (AA) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin, anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Ayhan, "Aziz Atam, yüce milletimizin geleceğinin belirlendiği, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ımıza teşrifinizin 100. yılında, sizin ve dava arkadaşlarınızın manevi huzurunda bulunmaktan kıvanç duymaktayım." dedi.
İstiklal meşalesinin Samsun'da yakıldığını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:
"Anadolu’nun en güvenli yeri olarak belirlediğiniz, 108 gün süresince Milli Mücadele'yi yönettiğiniz Sivas'ımız, sizin önderliğinizde, milletimizin azim ve kararlılığıyla büyük bir beraberliğe dönüşmüş ve buradan da dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Ülkemizin dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde inandığınız ve güvendiğiniz Sivaslılar, aradan geçen 100 yıl süresince size, silah arkadaşlarınıza, bu vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımıza ve gazilerimize layık olma çabası içerisinde olmuştur. Açtığınız aydınlık yolda, gösterdiğiniz hedeflere doğru, birlik ve beraberlik içerisinde, aynı azim ve kararlılıkla hiç durmadan çalışarak, üreterek, ilimizi ve ülkemizi bilim, sanayi ve sosyal hayat ile dünyanın en gelişmiş merkezleri haline getirmek için gayret göstereceğiz. Sivas’a teşriflerinizin 100. yılında sizi, kahraman dava arkadaşlarınızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun, emanetiniz emin ellerde."
Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla yenilenen Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı'nın da açılışı yapıldı.
Törende halk oyunları ekibi gösteri sundu.
-
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
-
Arılar kentin işlek sokağında oğul verdi
-
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100. yıl dönümü
-
“Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri daha etkin hale gelecek”
-
9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni'ne doğru
-
Bahşılı ilçesinde kamyon devrildi: 1 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]