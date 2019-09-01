Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 100. yılı

SİVAS (AA) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yüksel, "Büyük Önder Atatürk, 100 yıl önce 1 Eylül akşamı Suşehri'lilerle beraberdi. Suşehri'nin misafiriydi. Hepimizin bu mutlu gününü yürekten kutluyorum. Atatürk'ün ziyaretleri, Suşehri'nin tarihinde bir şeref sayfası olarak yer alır. Onun 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Sivas, Erzurum seyahatlerinde Suşehri önemli bir duraktır." dedi.

Suşehri'nin şanslı bir ilçe olduğunu vurgulayan Yüksel, "Suşehri, Erzurum Kongresi'nde temsil edilmiştir. İşte biz bu nedenle, 'Atatürk Şehri Suşehri' dedik. Bu ifademizde isabet vardır. Bu ifade de saydığım tarihi gerçekler saklıdır." diye konuştu.

Atatürk'ün de kendisine kucak açan Suşehrilileri çok sevdiğini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk o tarihlerde Suşehri'nin istikbalini sezmiş, gelecekte bölgenin merkezi olacağını daha o yıllarda ifade etmiştir. Bugün Suşehri, Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi, bölgenin merkezi olmuştur. Suşehri'nin,Suşehri insanının 100 yıl önce büyük bir vatanperverlik ve önseziyle Mustafa Kemal'i desteklemesi bizim için en büyük gurur vesilesidir. Suşehri için şeref dolu bir hatıradır."

Şiirlerin okunmasının ardından Yüksel, Belediye Sosyal Tesisleri'nde tebrikleri kabul etti.