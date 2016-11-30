Atatürk’ün talimatıyla yaptırılan okula restorasyon

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan ve cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında yaptırılan okul, restorasyon işlemlerinin ardından yeniden eğitim öğretime açılacak.

İlçenin en eski okullarından olan 1928 yılında açılan Beypazarı Oymaağaç Köyü İlkokulu atıl durumda bulunuyordu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Oymaağaç Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, 1928’de okulun buraya yapılmasıyla eğitime olan ilgi ve alakanın çok fazla olduğunu söyledi.

Yıllar içeresinde köylerdeki yaşamın şehirlere doğru kaydığını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

“Köylerden şehirlere göçler yaşandığı için köylerdeki okullarımız boş kaldı. Bu konuda çalışmada bulunduk. Köylerdeki boş ve atıl kalan okullarımızı, tadilatın ardından köylerdeki derneklere ve muhtarlıklara vereceğiz. 1928’de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan bu okulu, yeniden canlandıracağız.”