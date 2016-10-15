YOZGAT (AA) – Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 92. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, anmak, kendisinin mirasına olan minnettarlıklarını ifade etmek için toplandıklarını söyledi.

Atatürk’ün, Bozok Yaylası’nın yiğit evlatlarının harman olduğu diyar olan illerini de ihmal etmeyerek Yozgat’a geldiğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda 15 Ekim 1924 Yozgat ve Yozgatlı için özel bir gündür. O gün Yozgat halkı işgaller karşısında azmini, imanını ve umudunu yitirmeyen ulu önder Atatürk’ü karşılamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o günün zor koşullarında verdiği askeri, sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel mücadeleyi bugün milli beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirerek ve bu kalkınma hamlelerini gerçekleştirerek taçlandırmak önceliğimiz olmalıdır.”

Daha sonra Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 92’inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.