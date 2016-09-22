Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültürü Ödülleri sahiplerini buldu

KONYA (AA) – Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Anadolu Halk Mutfağı Derneğinin katkılarıyla düzenlenen Ateşbaz-ı Veli Mutfak Kültür Günleri kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Hazreti Mevlana’nın başaşçısı Ateşbaz-ı Veli adına düzenlen ve bu yıl 5’incisi tören, yoğun ilgi gördü.

Anadolu Halk Mutfağı Derneği Genel Başkanı Adnan Şahin, Konevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu programın Anadolu’daki değerli mutfak üstatlarına bir vefa borcu olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Ateşbaz-ı Veli adına düzenlen etkinliğin son yıllarda daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Şahin, “Konya’da düzenlenen bu organizasyon Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesinin katkılarıyla daha da tanınır bir hale geldi.” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin de Ateşbaz-ı Veli’nin, Anadolu topraklarının önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Ateşbaz-ı Veli’nin, Mevlevi Dergahı’nda bir nevi eğiticilik yaptığını anlatan Şahin, “Sarraf kelimesini özellikle kullandım çünkü dergaha girenler ilk olarak mutfak terbiyesinden geçerler ve ona göre dergaha kabul edilirlerdi.” diye konuştu.

Şahin, o dönemde verilen bu terbiyenin günümüzde de evlerde uygulanması gerektiğini aktardı.

Eskiden Türk kültüründe evin kızları ve gelinlerinin mutfakta eğitildiğine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

“İşte biz Ateşbaz-ı Veli’yi bu şekilde değerlendirmeliyiz fakat Hazreti Pir’in en yakınında bulunan bu zatı yeterince tanımadığımızı da itiraf etmeliyiz. Üniversite olarak Ateşbaz-ı Veli’nin daha iyi tanıtılmasına vesile olabilmek için çalışmalar ve birtakım programlar yürütüyoruz.”

Meram Belediye Başkan Vekili Hıfsı Soydemir ise Konya’nın gönüller ocağı ve medeniyetler şehri olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

“Muhabbet ve medeniyet, Konya’da pişirilip dünyaya servis edilmiştir. Eğer biz de onlar gibi edepli paylaşmayı öğrenebilseydik bugün dünyada kan, gözyaşı, savaşlar hatta 15 Temmuz darbe girişimi de yaşanmazdı. Bu yarışmanın düzenlenmesinden ziyade memnun olduk.”

Konuşmaların ardından, mutfak alanında çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verildi.