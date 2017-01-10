Atık kumaşları ekonomiye kazandırıyorlar

YOZGAT (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Yozgat’ta katıldıkları kursta dikiş teknikleri öğrenen kadınlar, tekstil fabrikalarının kumaş artıkları ve eski giysilerden yeni kıyafetler tasarlıyor.

Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen dikiş kursunda eğitim gören kadınlar, burada öğrendikleri yöntemlerle çeşitli kıyafetler ve kumaştan yapılan bazı süs eşyaları üretiyor.

Yaşları 60’ın üzerinde 40 kadının katıldığı kursta, kursiyerler hem dikiş eğitimi alıyor hem de boş vakitlerini değerlendirerek sosyalleşiyor.

Tekstil fabrikalarının kumaş atıklarını ve evlerinde kullanmadıkları eski kıyafetleri değerlendirerek ortaya yeni ürünler çıkaran kadınlar, tekstil fabrikalarından atıklarını çöpe atmak yerine kendilerine gönderilmesini talep ediyor.

– Kullanılmayan kabandan ceket

Okul müdürü Ayşe Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında yetişkinlere yönelik kurslar açtıklarını, el sanatları ve giyim kursunun yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Giyim ve dikiş kursuna katılan kadınların kumaş atıklarının bir anlamda geri dönüşümünü sağladıklarını ifade eden Yaşar, şöyle devam etti:

“Bayanlarımızın çoğu evde kullandıkları ya da kullanmayı bıraktıkları ürünlerini bu kurslarımızda değerlendiriyor. Mesela giymedikleri kabanlarını çocuklarına yelek ya da ceket olarak dönüştürebiliyorlar. Kullanmadıkları yatak örtüsü takımlarını aplike edip yeni takımlara dönüştürebiliyorlar.”

– “Atık malzemeleri bizlere gönderirlerse çok mutlu oluruz”

Kurs eğitmeni Ayşe Şimşek de kursiyerlere tekstil fabrikalarından atık kumaş temin ettiklerini, bu kumaşları birleştirip yeni kıyafetler ürettiklerini söyledi.

Türkiye’deki bütün tekstil fabrikalarından çöpe atılacak her türlü atık kumaş kendilerine gönderildiği takdirde ortaya yeni ürünler çıkaracaklarını dile getiren Şimşek, şunları söyledi:

“Burada üretilen kıyafetlerin tamamı atık kumaş, fermuarlar ve atık iplikten yapılıyor. Hedefimiz hiçbir şeyin atılmamasıdır. Özellikle tekstil alanında malzemeler çok zor bulunuyor. Bizler burada çok zor buluyoruz ama Türkiye’nin birçok yerinde fabrikalar bunları çok rahat temin edebiliyorlar. Tekstildeki atık malzemeleri bizlere gönderirlerse çok mutlu oluruz.”

– “Ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz”

Kursiyerlerden Zeliha Erkaya da kursta öğrendikleri sayesinde atık kumaşlardan kendine ceket diktiğini anlattı.

Kullanılmayan kumaşları değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını aktaran Erkaya, şöyle konuştu:

“Aslında bunları böyle kullanarak ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Hepsi atık kumaş bunların ve değerlenmiş oluyor. Bu kursa katılarak bunları diktik. Öğrendiklerimizle gayet güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Bu ürünleri sıfır maliyetle yapıyoruz. Bu ürünleri normalde dışarıdan alsak epey pahalıya mal olur. Çocuklarımıza, eşimize, dostumuza ve akrabalarımıza hiçbir maliyeti olmadan gayet güzel kıyafetler dikip kendimiz de kullanabiliyoruz.”

Kursa katılan 62 yaşındaki Gülser Yılmaz da kursta öğrendikleriyle kendi kıyafetlerini diktiğini vurguladı.

Atık kumaşlarla çok ekonomik ürünler elde ettiklerine işaret eden Yılmaz, “Hem boş zamanımızı değerlendirip hem de bir şeyler öğreniyoruz. Mesela atık kumaşlardan kendime manto, kalanıyla kızıma ceket diktim. Daha önce de pantolon ve etek gibi ürünler diktim. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum.” görüşünü kaydetti.