Atık malzemeler minik ellerde süs eşyasına dönüşüyor
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 9-15 yaş arasındaki 23 öğrenci, geri dönüşüm malzemelerinden süs ve ev eşyası üretiyor.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan boyama kursuna katılan 23 öğrenci, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.
Çocuklar atık konserve kutusu, kağıt havlu rulosu, su ve meyve suyu şişelerinden süs ev ev eşyası yapıyor.
Usta öğretici Mehtap Erol, kursa katılan 23 öğrenciye geri dönüşüm bilinci kazandırmayı ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunduklarını söyledi.
Çocuklara burada geri dönüşüm ağırlıklı ahşap boyama kursu verdiklerini belirten Erol, şunları kaydetti:
"Keyifli bir çalışma ortamımız var. Materyal olarak kağıt havlu ruloları, cam şişeler, konserve ve kahve kutuları, su şişesi gibi malzemeler kullanıyoruz. Bu malzemelerin üzerine peçeteden kabartma yapıyor, duvar kağıdı ve perde kataloglardan desen çıkarıyoruz. Amacımız çocuklara geri dönüşümlü atıkları değerlendirmeyi öğretmek. Çocuklarımız böyle bir şeyi dışarıda gördüklerinde bunu biz nasıl değerlendirebiliriz diye düşünsünler istiyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmek istiyoruz. Kendilerine kalemlik, masa ve sehpa süsleri yapıyorlar."
Öğrencilerden 10 yaşındaki Rabia Kostul da "Çöpe gidecek malzemeleri geliştirerek hep beraber daha kullanışlı hale getirdik. Mumluklar, kalemlikler yapıyoruz. Bu sayede kendimizi geliştiriyoruz." dedi.
Kurs sonunda çocukların yapacağı ürünler düzenlenecek sergi ile ilçe halkının beğenisine sunulacak.
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