Atık malzemeler öğrenci yurdunda değer buluyor

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Karaman’da Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan bir grup öğrenci “Hurda malzeme yoktur, kullanılmayan malzeme vardır” anlayışıyla atık malzemelerden kondisyon aletleri, kuş yemleme istasyonları ve piknik masaları yapıyor.

KYK İl Müdürü Enver Yazıcıbaşı, yaklaşık 5 yıl önce Piri Reis Öğrenci Yurdu Müdürü olarak görev yaparken, bodrum katta kısıtlı imkanlarla bir atölye kurdu. Bu atölyede ilk önce yurdun kırılan, eskiyen malzemeleri tamir edilirken, zamanla farklı ürünler yapılmaya başlandı.

Boş zamanlarında resmi kurumların atık merkezlerini gezen Yazıcıbaşı, buralarda bulunan malzemeleri gönüllü öğrencilerin yardımıyla kullanılabilir ürünler haline getirmeye başladı. Kısa sürede onlarca okulun bahçesine oturma grupları, piknik masaları, kondisyon aletleri bu atölyede üretildi.

Yazıcıbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak öğrencilerle birlikte çeşitli sosyal projeler yürüttüklerini söyledi.

Daha önce öğrencilerin yardımıyla atık malzemelerden birçok eşya ürettiklerini belirten Yazıcıbaşı, şöyle devam etti:

“Bu sene de öğrencilerimiz kuşların soğuk havada yem ve su bulmada sıkıntı çektiklerini, buna bir nebze olsun çözüm bulabilmek için proje hazırladıklarını söylediler. İnceledik, mantıklı bulduk. Destek verdik. Çizimler yapıldı. Yurdumuzda bulunan mütevazı atölyede tamamen hurda malzemelerden kuş yemleme istasyonları yapıldı. Parolamız; hurda malzeme yoktur, kullanılmayan malzeme vardır. Ayrıca oturma grupları, piknik masaları yapıyoruz. Bunları ihtiyacı olan okullara veriyoruz.”

– “Kuşlar zor durumdaydı”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Makine Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Resul ise öğrenci yurdunda kaldığını dile getirdi.

Üniversite eğitimi için Adıyaman’dan geldiğini anlatan Resul, şunları kaydetti:

“Amacım okumak ve vatanıma milletime hayırlı bir kişi olmak. Burası çok soğuk. Kuşlar zor durumdaydı. Onlara kendi imkanlarımızla ekmek, yem veriyorduk. Bu yemler ayak altında eziliyor, kuşlar çok fazla yiyemiyordu. Yurtta bir atölye olduğunu duymuştuk. Müdürümüzle görüştük. Tamamen atık malzemeleri kullanarak kuş yemleme istasyonları yaptık. Şimdi kuşlar daha rahat yem bulabiliyorlar. Verilen yem ziyan olmuyor. Boş zamanlarımızda atölyede bunları yaparak, sosyal bir projede görev alıyoruz ve çevremize faydalı olmaya çalışıyoruz.”

Ankara’dan kente üniversite eğitimi için gelen Metehan Karataş da yurtta böyle bir atölyenin bulunmasına çok sevindiklerine işaret ederek, “Yurtların çevresinde çok fazla kuş oluyor. Onlar için ekmek atıyorduk ama ayak altında ezilebiliyordu. Müdürümüzün projemize desteğiyle hemen çalışmaya başladık. Hurda profil demirler kullanıyoruz. Yaptığımız kuş yemleme istasyonlarını ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirdik. Kuşlar kış şartlarında yem yiyor, su içiyor. Destek gelirse bunları yurdun her tarafına, ihtiyaç olan yerlere de gönderebiliriz. Hem boş vakitlerimizi iyi şekilde değerlendiriyoruz hem de yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.