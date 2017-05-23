Atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

SİVAS (AA) – Sivas’ta, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Sivas Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan atık pil ve atık yağ toplama kampanyasında dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde düzenlenen programda, en çok atık pil toplayan 10 okul ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Sami Aydın, programda yaptığı konuşmada, elde bulunan nimetlerin hiçbirinin sınırsız olduğunun düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

Çevrenin bütün kaynakları dolaylı veya dolaysız yoldan etkilediğine dikkati çeken Aydın, “1 litre atık yağ bir gölü kirletebiliyor. Bin 965 kilo atık pil emin olun bizim yediğimiz sebzeleri, meyveleri içtiğimiz suların hepsini kirletmek için çok fazla.” ifadesini kullandı.

Önemli olanın temizleme değil, kirletmeme kültürünü topluma aşılayabilmek olduğunu vurgulayan Aydın, “Bu projeyi anaokuluna giden öğrencilerimizin yapmış olması çok önemli, bizim asıl amacımızda bunu küçük çocuklarımıza aşılayabilmek. Ben bu kampanyaları önemli görüyorum, bu kampanyaya katılan okullarımızı kutlamak istiyorum. Sivas Belediyesi olarak temizliğe her yıl 15 milyon lira harcıyoruz, kirletmeme kültürümüz olsa bu paralarla yatırım yapabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ise kampanyayı başlatan ve yürütenleri tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da çevre bilinci oluşturmak açısından bu tip faaliyetlerin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Ahmet Çevik ise 3 yıldır atık pil toplama yarışmasında birinci olduklarını, bu yıl kendi rekorlarını kırarak bin 965 kilogram atık pil topladıklarını belirtti.

Atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara teşekkür belgeleri verilirken, en çok pil toplayan 10 öğrencide bisikletle ödüllendirildi.

Çevre bilinci oluşturmak amacıyla il protokolü tarafından 4 adet çam ağacı dikilirken, öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.