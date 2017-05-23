Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Atiker Konyaspor 3 puana 3 golle ulaştı

Atiker Konyaspor 3 puana 3 golle ulaştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32.

23 Mayıs 2017 Salı, 11:37

Benzer Konular

Çubuk'ta “TÜBİTAK Bilim Fuarı”
Kardemir Karabükspor Konyadan puansız döndü
Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 23 Mayıs 2017 Salı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 3 golle devirerek puanını 43’e yükseltti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda yer alan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kardemir Karabükspor’un zorlu bazı olduğunu söyleyen Iri, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynadık. öncelikle öne geçtik, sonra 2. golü bulduk. Farkı artıracak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son iki sezonun en fazla gol pozisyonuna girdiğimiz ve arayış içerisinde olduğumuz maçlardan birisiydi. Son derece iyi oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com