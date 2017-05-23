Atiker Konyaspor 3 puana 3 golle ulaştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 3 golle devirerek puanını 43’e yükseltti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda yer alan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kardemir Karabükspor’un zorlu bazı olduğunu söyleyen Iri, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynadık. öncelikle öne geçtik, sonra 2. golü bulduk. Farkı artıracak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son iki sezonun en fazla gol pozisyonuna girdiğimiz ve arayış içerisinde olduğumuz maçlardan birisiydi. Son derece iyi oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.