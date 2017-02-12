Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçı öncesi gerginlik

– İki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlikte, bir polis başına isabet eden sert cisimle yaralandı

KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki maçı öncesi iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlikte bir polis başından yaralandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresinde Atiker Konyaspor ile Antalyaspor taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Taraftarları yatıştırmaya çalışırken başına isabet eden sert bir cisimle yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin bitmesi sonrası taraftarlar stada alındı.