Atiker Konyaspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında 14 Aralık Perşembe günü Batman Petrolspor’u konuk edecek yeşil-beyazlılar Süper Lig’de oynadığı Karabükspor maçının ardından ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, sakat oyuncuların tedavilerine devam edildi. Diğer futbolcuların sahada koşu ve ısınma hareketleri ile devam eden antrenmanı 5’e 2 top kapma çalışması ile sürdü. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.