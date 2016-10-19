Atiker Konyaspor-Braga maçına doğru

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynayacakları Braga maçının, kağıt üstünde 3 puan almaları açısından en uygun şartların oluştuğu karşılaşma olduğunu söyledi.

Kocaman, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde 3. maçlarına çıkacaklarını anımsattı.

İlk iki maçtan sonuç olarak istediklerini alamadıklarını belirten Kocaman, diğer maçlara göre daha tecrübeli olduklarını ifade etti.

Kocaman, sahalarında Braga’yı konuk edeceklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Kağıt üstünde hem gol atmamız hem de 3 puan almamız açısından en uygun şartların olduğu maç gibi görünüyor. Eğer bunu başarabilirsek, futbolcu arkadaşlarımızla hem hesap yapma şansına sahip olacağız, hem de son derece ciddi bir öz güven sağlayacak. Yarınki müsabakanın sonucu ne olursa olsun, bize ciddi anlamda yol göstereceği maçlardan birisi olacak. Her zaman sözünü verebileceğim en önemli şey, sahada ilk dakikadan son dakikaya kadar, skor ne olursa olsun kendi bildiği yapmak için çaba gösteren bir takımımızın olduğudur.”

Portekiz ekibi Braga’nın Shakhtar Donetsk’in ardından öne çıkan takımlardan biri olduğunu aktaran Kocaman, “Braga maçlar başlamadan önce tecrübesiyle bir adım daha önde gibi görünüyordu. Oynanan iki maç Gent’i bu anlamda biraz daha öne çıkardı.Yarınki maç Braga için ikinciliği kovalama adına son maç gibi görünüyor. Eğer burada puan kaybına uğrarlarsa, ikincilikle ilgili beklentileri ciddi anlamda sekteye uğramış olacak. Yarınki maç onlar için de belirleyici olacak.” ifadelerini kullandı.

– “Benim dışımda gelişen bir durum”

Bir basın mensubunun “Fenerbahçe’de ne zaman işler kötü gitse Aykut Kocaman lafı ortaya atılıyor. Bu iddialar sizi gururlandırıyor mu, sinirlendiriyor mu. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna Kocaman, şu cevabı verdi:

“İlk önce Fenerbahçe’ye geçmiş olsun demek istiyorum. Soruyla ilgili de ne öyle ne böyle. Ben 33 yıldır futbolun içerisindeyim. 28-29 yıldır tamamen göz önündeki insanlardan birisiyim. İşime duygularımı çok karıştırmıyorum, dolayısıyla bu şekilde devam edecek. Bu benim dışımda gelişen bir durum. Dolayısıyla benim buna gurur duyuyorum ya da benzeri şeyler demem çok profesyonelliğe ve düşüncelerime uyan bir şey değil. Profesyonelce kendini takımına adamış şekilde çalışmaya gayret eden kişilerden birisiyim.”

– “Yarışta biz de varız demek istiyoruz”

Konyasporlu futbolcu Ali Turan da yarın tarihi maçlardan birisine çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İlk iki maç istediğimiz sonuçları alamadık. Braga da buraya kazanmak için gelecek. Kaybettikleri an saf dışı kalacaklar. Saha ve seyirci avantajımızla kazanmak istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Oturmuş bir sistemimiz var. Bunu Avrupa’da devam ettirmek istiyoruz. Yarın sahadaki 11 kişi elinden gelen mücadeleyi sergileyecek. Maçtan 3 puanla ayrılarak yarışta biz de varız demek istiyoruz.”