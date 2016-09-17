Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği 29. randevuda

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği, yarın Konya’da yapacakları maçla ligde 29. kez karşılaşacak.

Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 28 maçta Ankara ekibinin 11-8 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. randevusunda Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği saat 17.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.

– Konya ekibi ligde ikinci galibiyetini almak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de şu ana kadar 1 galibiyet alan, 2 de beraberlik elde eden Atiker Konyaspor’un 5 puanı bulunuyor.

Atiker Konyaspor, Ankara ekibi karşısında 3 puan alarak, taraftarına UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 1-0 yenildikleri Shakhtar Donetsk maçını unutturmak istiyor.