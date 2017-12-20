Atiker Konyaspor, İzmir’deki saldırıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı

Gidin camiye namaz kılın yobazlar” sözlerini sarf eden kişinin tespit edilerek cezalandırılması için yetkilileri göreve çağırdı.

“Bakanlarımızı ve TFF’yi göreve davet ediyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Göztepe ile Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynadığımız karşılaşma sonrasında protokol tribününde, insanlığa yakışmayan, aşağılayan, ayrılıkçı, ötekileştirici, kin ve nefret tohumları ekip düşmanlığa tahrik eden, bir kişinin çirkin saldırısıyla karşılaştık. Müsabakanın hemen sonrasında Göztepe SK yöneticilerini tebrik etmek için yerimizden kalktığımız anda gerçekleşen saldırı, münferit olarak başlamış, ancak kabul edilemez bu durum karşısında sessiz kalmayan yönetim kurulu üyelerimizin sert tepkisi sonrasında benzer ifade ve davranışlarla devam etmiştir.

Din mezhep ve sosyal sınıf üzerinden çapsız, vasıfsız, densiz bir zavallının söylemleri basit, sıradan bir vaka gibi görünse de esasında bir zihniyetin ürünü olarak burada karşımıza çıkmıştır. Bu konuyu bir meczubun hezeyanı olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Konu sadece yönetim kurulu üyelerimiz ve şehrimizi değil inanan ve inandığı gibi yaşamaya gayret eden herkesi hedef almıştır.”

Yetkililerin göreve davet edildiği açıklama şöyle devam etti:

“Karşılaşma devam ederken protokol tribünündeki bazı taraftarlar bulunduğumuz noktaya dönerek, ‘Muhammed gelsin sizi kurtarsın’ şeklinde heyetimizi provoke amaçlı sözler sarf etmiştir. Müsabaka sonunda ise bahse konu şahıs içindeki kin ve nefreti ‘Gidin camiye namaz kılın Yobazlar’ şeklinde bağırarak ortaya çıkarmış ve etrafındaki kişileri de cesaretlendirmiştir. Bu durum kesinlikle cezasız kalmamalıdır. Dolayısıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile yetkili kurumları Göztepe tribünlerinde yaşadığımız bu vahim olayın aydınlığa kavuşturulması ve başta şehrimiz olmak üzere, yönetim kurulumuza kin ve nefret dolu sözlerle saldıran kişinin tespiti, yanı sıra bu eylemin karşılığı olan cezayı alabilmesi, hasılı bu durumun yeniden tekrarlanmaması için gerekli işlemlerin yapılması hususunda çağrıda bulunuyoruz. Bizler de Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyoruz. Camiamızı kin ve nefret dolu sözlerle tahrik eden şahsın en kısa sürede cezalandırılmasını istiyor, tribünde şehrin en yetkili isimlerinin olduğu bir yerde gerçekleşen saldırıyı ve buna zemin hazırlayanları esefle kınıyoruz.”