Atiker Konyaspor sahasındaki ilk galibiyetini aldı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Adanaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından Teknik Direktör Aykut Iri basın toplantısında konuştu.

Aykut Kocaman maç sonunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan her galibiyetin kendileri için sevinç kaynağı olduğunu belirterek, “Oyundan ziyade skoru elde ettiğimiz için memnunum. Yüksek iradeli ve dürüst oyun için oyuncularımı teşekkür ve tebrik ediyorum. Bu dönem şiddet bir dönem. Cümbür Cemaat için şiddet maçlar oynanıyor fakat bizim gibi takımlar için görmediğimiz ve yaşamadığımız durumlarla karşısında karşıyayız. arka arkaya maç trafiği içerisindeyiz. Oynadığımız takımlar bilhassa Avrupa’da son derece organize ve kuvvetli takımlar. Takımda bu maçların büyük bir tahribatı oluyor. Bu tahribatı yaşamadan öğrenemiyorsun. Bu bir şikayet yok. Bunları hem kulüp keza de ekip olarak yaşayarak öğreneceğiz. Bugünkü oyun mental olarak daha hazırlanmış olduğumuz maçlardan birisiydi. Bugünlerin engebeli olduğunu haberdar olmamız gerekiyor. Daha az hasarla atlatmak istiyorsak içerideki oyunculara desteğin daha iyi olması gerekiyor. Ilk yarıda bilhassa yerleşimle alakalı önemli hatalarımız vardı. Bu da Adanaspor üzerideki baskımızı yeteri dek sağlamadı. Sahanın merkezinde çok yalnız kaldık. Adanaspor kestikleri toplarla seri ataklar yaptılar. Oyun, her lahza gol yeme ihtimali içinde barındırıyordu. İkinci yarıda baskıyı artırdık. Bir kusur golüyle geçtik ve bunu korumayı başardık. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.