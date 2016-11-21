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Atiker Konyaspor'da Avrupa mesaisi

21 Kasım 2016 Pazartesi, 20:40
Atiker Konyaspor'da Avrupa mesaisi

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KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük aranın ardından başladı.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Bajic, Volkan Fındıklı, Vukovic ve Mücahit Can Akçay, takımdan ayrı çalıştı.

Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Atiker Konyaspor Futbol H Grubu Shakhtar Donetsk uefa avrupa ligi

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