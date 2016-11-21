Atiker Konyaspor'da Avrupa mesaisi

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük aranın ardından başladı.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Bajic, Volkan Fındıklı, Vukovic ve Mücahit Can Akçay, takımdan ayrı çalıştı.

Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.