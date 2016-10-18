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Atiker Konyaspor'da Braga maçı hazırlıkları

18 Ekim 2016 Salı, 17:25
Atiker Konyaspor'da Braga maçı hazırlıkları

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KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Braga ile 20 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Oyuncular, top kapma ve pas çalışmasının ardından minyatür kalelerde oynanan maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Ioan Hora ve Jagos Vukovic’in de takımla birlikte çalışırken, Ömer Ali Şahiner ayrı olarak çalıştı.

Atiker Konyaspor uefa

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