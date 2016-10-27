Atiker Konyaspor'da, Bursaspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Vukovic katılmadı.

Salonda yapılan ısınma ardından sahaya çıkan futbolcular, kurulan istasyonlarda hız ve çabukluk çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcuların, Bursaspor maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor, sabahki çalışmanın ardından hava yoluyla maçın oynanacağı Bursa’ya hareket edecek.