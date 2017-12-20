Atiker Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Göztepe maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, sakat oyuncuların tedavilerine devam edildi. Eren Albayrak’ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmayı zamana karşı tempolu koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamladı. Kaleciler Abdülaziz, Patrik ve Enes ise antrenör Zafer Öger gözetiminde çalıştı.