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Atiker Konyaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

15 Kasım 2016 Salı, 20:00
Atiker Konyaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

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KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda ısınma, denge ve ağırlık çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından çeşitli oyunlarla idmanı tamamladı.

Atiker Konyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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