Atiker Konyaspor'da Gent maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu altıncı maçında 8 Aralık Perşembe günü Belçika ekibi Gent ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolcular gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Konya ekibinin, Gent maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor, Gent maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.