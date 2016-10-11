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Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

11 Ekim 2016 Salı, 19:20
Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları

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KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile 16 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda ısınma, denge ve ağırlık çalışmaları yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, topla oyun ve çift kale maçla sona erdi.

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