Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
20 Eylül 2016 Salı, 23:15
KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda ısınma, denge ve ağırlık çalışmaları yaptı.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve topla gerçekleşen oyunla idmanı tamamladı.