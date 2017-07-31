Atiker Konyaspor'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun’da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya kampını 28 Temmuz’da tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, iki günlük aranın ardından Kayacık Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen idmanın dar alanda pas çalışmasıyla başladığı bildirildi. Antrenmanın, ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi.

Futbolcuların, 5’e 2 pres çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladığı belirtildi.