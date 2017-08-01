Atiker Konyasporlu Bajic Udinese'de

KONYA (AA) – Konyaspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic’in İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese ile anlaştığını duyurdu.

Konyaspor Kulübünün internet sitesinden “Teşekkürler Riad Bajic” başlığıyla yapılan açıklamada, Bajic’in Udinese ile anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Takımımızın bir önceki sezonda (2015-2016) lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic’e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Atiker Konyaspor, Bajic’i 2015-2016 sezonu öncesi Bosna Hersek ligi ekiplerinden Zeljeznicar’dan kadrosuna katmıştı.