Atiker Konyasporlu Fofana, KTO Karatay 3. Sağlıklı Beslenme Günleri’nde

Sağlıklı Beslenme Günleri” kapsamında “Beslenmenin Sporcular Açısından Önemi” söyleşisini gerçekleştirdi.

Söyleşiye Atiker Konyasporlu oyuncu Moryke Fofana, Norveç ligi futbolcusu Francois Yabre ve Atiker Konyaspor diyetisyeni Emre Göktepe katıldı.

Programın açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan gerçekleştirdi. Günümüzde sporcu beslenmesi gibi alanlarda bilimsel çalışmaların eksikliğine vurgu yapan Prof. Dr. Ünüsan, bu anlamda da bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Sporcu beslenmesine yönelik olarak Emre Göktepe, “Beslenme, önem verilmesi gereken bir alandır. Ben sporcu beslenmesi ve diyetisyenliğiyle ilgileniyorum. Atiker Konyaspor’un yemek koordinatörüyüm bir nevi. Yüksek eforlu maçları çıkartabilmeleri için kondisyonlu olabilmelerinin %70’i yemekten geçer. Siz diyetisyen olarak atletik vücut tipini sporcuya kazandırabilmelisiniz. İyi bir diyetisyen olmak istiyorsanız bunun sırrı şudur: Teorinizin yanında pratiğinizin de çok iyi olması gerek” dedi.

Atiker Konyasporlu Fofana ise yaptığı konuşmada, “Profesyonel futbolcu olmak kolay değil, vücudu diri ve atletik tutmak, mental açıdan zirvede olmak lazım. Çok beğendiğimiz yiyecekleri yiyemiyoruz bu yüzden. Ama ben mesela işimi en iyi yapma gayretinde olan birisi olduğum için yılmadan çalışıyorum. Profesyonel olmak bunu gerektirir” ifadelerine yer verdi.

Hamarkameratene futbolcusu Francois Yabre ise, “7 yıldır Norveç’te futbol oynuyorum. Ailem Burkine Faso’lu. Mesleğimizi seviyoruz ve devam ettiriyoruz. Bazen hoşumuza gitmeyen yiyecekleri yesek de atletik vücut ve spor devamlılığı için bunlar gerekli şeyler. Avrupa’daki yemekler kesinlikle Afrika’dan farklı. Uyum sağlayabiliyoruz ama” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara hediyelerini KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan takdim etti. Soru-cevap kısmının ve bir öğrenciye imzalı Atiker Konyaspor forması hediyesinin ardından yoğun katılımın gerçekleştiği program son buldu.