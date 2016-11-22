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Atiker Konyaspor'un Shakhtar Donetsk mesaisi

22 Kasım 2016 Salı, 17:20
Atiker Konyaspor'un Shakhtar Donetsk mesaisi

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KONYA (AA) – Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarının, Konya etabını tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile yapacağı maç için yarın Ukrayna’ya gidecek.

Atiker Konyaspor Futbol H Grubu Shakhtar Donetsk uefa avrupa ligi

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