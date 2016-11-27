Atıyla donan aracını çekti

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’a neredeyse yaşam durma noktasına geldi. Gündüzleri güneşle birlikte etkili olan soğuk hava gece yerini kuru ayaza bırakıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kentte fazla sayıda vasıta soğuktan dondu çalışmadı. Donan araçlarını çalıştırmak için de vatandaşlar acayip yöntemler denedi.

“Atıyla defalarca aracını çekti, donan vasıta bir türlü çalışmadı”

Kars’ta soğuk havadan en fazla araç sahipleri etkilendi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü kentte arabulucu donan Cafer Avcı, aracını halatla atına bağladı. Yığın yukarı atın çektiği araç, yokuş aşağı atın çektiği arabulucu daima vurdurdu, fakat donan vasıta bir türlü çalışmadı. Avcı’nın iki kere defalarca yaptığı deneme sonuç vermedi. Soğuk havada atın çektiği araç bir türlü çalışmayınca, Avcı, aracını evinin önüne bırakarak oto elektrikçilerinin yolunu tuttu.

“Çocukları itti, atı çekti”

Aracının bir gün önce çalıştığını açıklayan Cafer Avcı, gece iki kere çalıştırmasına karşın sabahleyin aracının donduğunu belirtti.

Aracına halat ile atına bağlayan ve çocuklarına da aracını ittiren Cafer Avcı, aracını bir türlü çalıştıramadığını söyledi. Avcı, “Hav çok soğuk, çok ayaz var. Kıştır, kimse gelmedi, sadece imkanım benim atımdır. Atı koştum iki defa çektik çalıştıramadım. Kıştır, soğuktur, ne yapalım? Bu gece dondu. Bu gece çok ayaz vardı. Kaldı aracım ne yapacağım. İşim vardı işe gidecektim. Bu arabayla gidip geliyorum. Çok soğuk!” dedi.

Aracını evinin önünde bırakan Cafer Avcı, oto elektrikçilerinin yolunu tuttu. Kars’ta sabahleyin güneşle birlikte hava sıcaklığı eksi 12 ve geceleri eksi 20’yi buluyor. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkin olacağı öğrenildi.

Işık Çapanoğlu