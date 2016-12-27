Atletizm: 81. Büyük Atatürk Koşusu

ANKARA (AA) – Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 81. Büyük Atatürk Koşusu’nu, kadınlarda Elif Karabulut, erkeklerde ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa kazandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşuya, 171’i kadın, 640’ı erkek olmak üzere 811 atlet katıldı. Büyükler kategorisinde 10 bin 800 metrelik güzergahta koşulan yarış, Dikmen Keklikpınarı’ndan başladı. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt verdi.

Atletler Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı’nı takip ederek, yarışı TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde sonlandırdı. Kadınlarda 34.33’lük dereceyle elde eden İstanbul Üsküdar Belediyesinden Elif Karabulut, erkeklerde ise 30.02’lik zamanıyla İstanbul Beştelsiz Spor Kulübünden Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci geldi.

Kadınlarda Sebahat Akpınar 34.49 ile ikinci, Şeyma Yıldız ise 34.59 ile üçüncü olurken, erkeklerde Muzaffer Bayram 30.19 ile ikinci, Etiyopyalı Assefa Argachew Tola ise 30.53 ile üçüncü sırayı elde etti.

Bitiş çizgisinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı organizasyonda koşan 89 yaşındaki Erdoğan Dulda, geleneği bozmadı ve bu yıl da koşuya katılan en yaşlı sporcu oldu. Büyük Atatürk Koşusu’na kırk beşinci kez katılan Dulda’ya sporcular ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Dereceye girenlere madalya ve kupaları, yarışın ardından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Yarışı ilk 10 sırada tamamlayanlar, federasyon tarafından parayla ödüllendirildi. Buna göre birincilere 2 bin, ikincilere bin 200, üçüncülere 900, dördüncülere 700, beşincilere 500, altıncılara 400, yedincilere 300, sekizincilere 250, dokuzunculara 200 ve onunculara 100 lira para ödülü dağıtıldı.

– Tarihçe

Atatürk’ün izniyle ilki 1936 yılında yapılan koşuda o yıl, Ankara Demirspor Kulübünden Galip Darılmaz, 41.08’lik derecesiyle birinci olmuştu. Yarış tarihinde, erkeklerde 8’er kez Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön, kadınlarda ise 4’er kez Lale Öztürk ile Binnaz Uslu, en fazla birincilik elde eden sporcular oldu.

Geçen yıl erkeklerde Mehmet Çağlayan, kadınlarda ise Türkan Özata’nın birinci geldiği yarışın parkuru 2011 yılında değiştirildi. Dikmen Keklikpınarı’ndan başlayarak TBMM, Kızılay, Sıhhiye ve Gençlik Parkı’nın ardından Ulus’taki Valilik önünde tamamlanan eski parkurda, kadınlarda Elvan Abeylegesse, 2002 yılındaki 31.18’lik derecesiyle, erkeklerde ise Zeki Öztürk 1987 yılındaki 29.25’lik derecesiyle en iyi parkur derecelerini elinde bulunduruyor.

Yeni parkurda ise 2011 yılında kadınlarda 33.15 ile Binnaz Uslu, erkeklerde ise 29.02 ile Mert Girmalegesse en iyi parkur derecelerine sahip.