ATM dolandırıcılarına Siber polisten suçüstü
Edinilen bilgiye göre, Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık 2017 tarihinde merkez Meram ilçesinde bir ATM’nin etrafında şüpheli şahısların olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ATM üzerinde kart kopyalama aparatı olduğunu tespit etti. İhbarcı şahsın eşkalini verdiği ve ATM çevresinde bulunan şüpheli Atıf U. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. ATM üzerindeki gerekli incelemelerin ardından kart kopyalama aparatı söküldü. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından şüphelilerin 4 kişi olduğu ve Ankara’dan Konya’ya kiralık bir araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelilerin Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan adreslerini belirledi.
Ankara’da yakalandı
Siber polisi 3 şüphelinin belirledikleri adreslerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında Durmuş D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Siber polisi Durmuş D‘nin evinin önünde olayda kullanıldığı belirlenen kiralık aracı da buldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada kart kopyalama aparatında kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Şüpheli Durmuş D. ifadesi alınmak üzere Konya’ya getirildi. Ayrıca aracın GPS kayıtlarında olayın gerçekleştiği anda merkez Meram ilçesinde bulunan ATM yakınında bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Rengi eşitlemek için oje kullanmışlar
Şüphelilerden Durmuş D’nin evinin önünde bulunan kiralık araçta kart kopyalama aparatı için kullandıkları kamera, çok sayıda hafıza kartı, yapıştırıcı ürün, şarj aleti, çeşitli boyut ve türlerde bıçak, tornavida, pense ve oje gibi ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında bulunan ojenin şüphelilerin kart kopyalama aparatını yerleştirdikten sonra ATM ile aparatın rengini eşitlemek ve oluşan çizikleri gidermek için kullandıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde “Kartınızı buraya yerleştiriniz” yazılı kağıtları da vatandaşları yanıltmak için ATM’ye yerleştirdikleri öğrenildi.
ATM’ye şifrenizi girerken elinizin üstünü kapatın
Öte yandan, şüphelilerin kurdukları mekanizmayla vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları ve şifre bölümünün üst kısmına yerleştirdikleri kamerayla şifrelerini öğrendikleri, daha sonra kart bilgilerine ulaştıkları tespit edildi. Vatandaşları uyaran polis, ATM’lerde şifre girilen elin üzerini diğer el ile kapatmaları tavsiyesinde bulundu. Bu sayede kart bilgilerine ulaşan çete üyelerinin şifreyi belirleyemeyeceği ve hesaptan herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceği belirtildi.
Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler Atıf U. ve daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunan Durmuş D. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer şüpheliler Aydın G. ve Erdal S’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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