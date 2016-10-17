ATM'de bulduğu parayı polise teslim etti

– Karaman’da bir vatandaş, bankanın ATM’sinde unutulan 800 lirayı polise teslim etti

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir vatandaş, bankanın ATM’sinde unutulan 800 lirayı polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, para çekmek için Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir bankaya ait ATM’ye giden Sami Delen, para verme bölümünde 800 lira unutulduğunu fark etti.

ATM’nin önünde bir süre paranın sahibinin gelmesini bekleyen Delen, daha sonra polisi arayarak bilgi verdi. Delen, parayı, ATM önüne gelen polise tutanak karşılığında teslim etti.

Polis ekipleri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.