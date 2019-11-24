ATO Başkanı Baran “canlı satranç” gösterisini izledi
ANKARA (AA) – Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilecek "canlı satranç" performansının ön gösterimini takip etti.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Cepa Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimde, Gökyay Satranç Vakfı Spor Kulübü oyuncuları satranç tahtasında oynarken, yapılan hamleler Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından zemine çizili satranç tahtası üzerinde halk oyunlarıyla temsil edildi.
Baran da gösteriyi, Türkiye'de ilk satranç müzesini kuran Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Birten Gökyay ile izledi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, satranç ile marka üretme arasındaki benzerliğe dikkati çekerek, "Satranç zeka oyunlarından biri ve stratejiye dayanıyor. Marka üretme de planlama ve stratejiye dayanması nedeniyle satrançla benzerlik taşıyor." ifadesini kullandı.
Baran, tüm vatandaşları 28-29-30 Kasım'da çeşitli etkinlik ve gösterilerin yapılacağı "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na davet etti.
Gökyay Satranç Vakfı Spor Kulübü oyuncularının berabere biten satranç müsabakası, halk oyunu ekiplerinin seğmen oyunuyla tamamlandı. Canlı satranç performansı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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