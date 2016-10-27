ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci istifa etti

Ankara Ticaret Odası’nda dün gece geç saatlerde 11 yönetim kurulu üyesinden 8’i istifa etmişti. ATO Idare Heyeti Başkanı Bezci ise bugün gerçekleştirilen ATO Meclis toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı. Bezci, “Ben bunu uzun zamandır düşünüyordum. Ailemde uzun zamandır düşünüyordu. Ankara ve Ankara’ da dışındaki işlerimin yoğunluğundan nedeniyle ailemin de isteği doğrultusunda istifa ettim” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üstüne Bezci, “Bundan sonraki sürece bakacağız. Bundan sonraki süreç TOBB’un kontrolünde. Her Hâlükarda buraya bir kayyum atarlar. Ondan daha sonra bir ay içinde seçime götürürler” diye konuştu.

Dün akşamki istifaları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Bezci, şunları kaydetti:

“Ben onu bilemem. Ben kendi adıma konuşayım. Ben öyle ya da böyle bunu 3-4 aydır istiyordum ayrılayım diye. Sonrasında da bugün istifa ettim. İnşallah bundan sonraki süreç ATO için uğurlu olur. Bizden sonradan gelecek arkadaşlar kimse ben onların yanındayım. Onlara tecrübelerimi bilgilerimi aktaracağım.”

ATO Başkanlığına Osman Gökçek’in aday olacağı iddiasına ilişkin ise Bezci, “Ben bilemiyorum onu Sayın Gökçek’te olabilir. 180 meclis üyesi var onlardan biri de olabilir. Buradaki meclis üyelerinin hepsi de namzet olabilir. Başkanlık seçimi öbür, yönetim kurulu seçimi farklı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben