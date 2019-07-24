ATO'dan Yenimahalle'ye ziyaret
ANKARA (AA) – Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Belediyede düzenlenen buluşmada konuşan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, küçük bir dükkan açılışına dahi gittiğini, esnafa her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "8 bin esnafın elini sıktım. Bir tanesi bile bana yüzünü buruşturmadı. Oy vermese bile beni sevdiklerini söylediler." dedi.
Göreve geldiği günden bu yana kimseyi ayırt etmediğini de sözlerine ekleyen Yaşar, “Herkese eşit hizmet götürdüm. Yasaların verdiği yetkiyi kullandım. 10 yıl görev yaptım 11’inci yılımdayım, hakkımda açılmış bir soruşturma yok. Neden, çünkü ben kanunun dışına çıkmadım. Kanunlara saygılı olacağız. Yenimahalle gerçekten çalışmalarımızla, projelerimizle ayrı bir ilçe haline geldi." dedi.
Yenimahalle’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da "Yenimahalleliler sizi çok seviyor. Her zaman yanınızdayız. Bizim tek derdimiz Ankara’nın hak ettiği yere gelmesidir." dedi.
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fethi Yaşar’a günün anısına tablo ve seramik vazo hediye etti.
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