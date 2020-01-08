ATSO Başkanı Göktaş, 2019 yılını değerlendirdi

AKSARAY (AA) – Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray'ın bankalardaki mevduatının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ancak bunun şehre hiçbir katkı sunmadığını belirtti.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'ın milli gelir rakamlarına bakıldığında dolar bazında ekonomik daralma yaşayan illerin başında geldiğini söyledi.

Aksaray'ın hızlı büyümesini devam ettirdiğini, konumu ve potansiyeli ile yatırımcı çektiğini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Aksaray'ın bankalardaki mevduatı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde ancak şehre hiçbir katkısı yok. Yurt dışından büyük rakamlar şehre geliyor ama maalesef gurbetçilerimizin paraları bankalarda duruyor. Kullanılmayan bu mevduatlar başka şehirlerde bankalar tarafından kredilerde kullanılıyor. Bu mevduatların şehrimizde yatırıma dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun yollarını aramalıyız, arıyoruz. Kentte yatırım yapan firmaların rekabet edebilirliğinin ham madde temininde yapılacak önemli projelerin hayata geçirilmesi ile desteklenmesi gerekiyor. ATSO olarak dikkatle takip ettiğimiz, 500 yatırımcının ham maddeye ulaşarak dünyadaki rakipleri ile rekabette elini güçlendirecek, Mersin Limanı'na ulaşımı sağlayacak olan Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için girişimlerimiz devam ediyor."

Göktaş, Tarıma Dayalı İhtisas OSB için Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan 170 bin liralık destekle fizibilite raporu hazırladıklarını ifade etti.

Güneş Enerji İhtisas OSB ile ilgili hazırlanan raporu da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na sunduklarını anlatan Göktaş, "Bu konuları önceliklerimiz olarak önemle takip ediyoruz. ATSO olarak yeni bir anlayış içerisinde stratejik plan oluşturduk. Yeni yol haritası ile ATSO'nun lider sivil toplum kuruluşları konumunun güçlendirilmesi için yeni amaç ve hedefler belirledik. 2020 yılında da şehrin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için oda olarak görüş ve önerileri sunmaya, projeler geliştirerek bunları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.