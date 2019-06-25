AÜ ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "kültürel mirasları koruma" ve "eğitimde iş birliği" konularında protokol imzalandı.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin 81 il ve yurt dışında da 40'tan fazla sınav merkezi ile yerleşkesi bulunduğunu, bu kapsamda kurumlar arasındaki iş birliği ve iletişimin önemli olduğunu söyledi.
Büyük bir alana hitap ettiklerini vurgulayan Çomaklı, şöyle konuştu:
"En büyük ortaklarımızdan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve öncü kurumları arasında yer alan, geleceğimizi belirleyen, çocuklarımızı yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı ve onun da illerdeki temsilcileri. Çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Bu iş birlikleri her kurumun kendi sahası ve bizim o kurumla olan iletişimimize bağlı olarak açmış olduğumuz faaliyet alanı şeklinde gerçekleşiyor. Diğer kurumlardan farklı olarak Milli Eğitim ile bizim bütün sahalarımız örtüşüyor. Bütün alanlarımız beraber hareket etmek zorunda kalıyor. Milli Eğitimin yetiştirmiş olduğu çocuklar bize geliyorlar ve biz o çocukları da topluma kazandırmak üzere burada yükseköğrenime tabi tutuyoruz. Bu nedenle Milli Eğitimin yapmış olduğu işlerin sayısı, kalitesi, ekibi ve bize olan katkıları önemli ölçüde önem arz ediyor. Ne kadar iş kalitelerini artırıyorlarsa biz de o kalite çerçevesinde üniversiteden çocuklarımızı mezun edip iş hayatına gönderiyoruz ya da kendi hayatlarında yollarını çizmeleri için yardımcı rol üstleniyoruz."
Çomaklı, iş birliği protokolünün iki başlığı kapsadığını aktardı.
Bunlardan birinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim kurumlarında yapacağı ölçme ve değerlendirmelere ilişkin olduğunu dile getiren Çomaklı, "Bizim de onlarla iş birliği yapıp üniversite öğrencisi çocukların ölçmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili protokol. Burada bizim üzerimize düşen görev ve hususlar var." dedi.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ikinci protokolün ise Eskişehir'e yönelik kültürel mirasın korunmasıyla alakalı olduğunu belirtti.
Eskişehir'in, Türkiye'de ve Türk dünyasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Çomaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu topraklarda bin yıldan fazla buralardayız. Dünyada da devlet teşkilatı olarak 2 bin 200 senedir yer almış bir milletiz. Böyle bir milletin de özellikle son dönemde kurmuş olduğu büyük devletlerden birinin merkezi olan ve kuruculuğunu yaptığı bir kentte şu anda bulunan bir birey olarak, Eskişehir'in de kültürel açıdan korunmasının, bunun bir miras olarak ele alınması konusunda biz de üzerimize ne düşüyorsa Milli Eğitimle konuşarak bir protokol çerçevesinde bunu sağlamayı hedefliyoruz. Eskişehir bu konuda tarihsel olarak üzerine düşen görevi hakkıyla, layıkıyla yerine getirmiş ve halen getirmeye devam ediyor. Bize de kurumlar arası iş birliği yapıp bu geçmişten gelen kadim ilişkileri geleceğe taşıyarak daha iyi bir miras korumayı nasıl yapabiliriz, onun üzerinde kafa yormamızı gerektiren bir protokol olacak."
Daha sonra AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, iş birliği protokolünü imzaladı.
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AÜ ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
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