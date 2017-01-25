AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binası

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki binasının açılışı gerçekleştirildi.

Bir süredir Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM) Binası ve çevre fakültelerin dersliklerinde hizmet veren Sağlık Bilimleri Fakültesi, yeni binasına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi için yeniden tasarlanan binanın açılışını, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Gündoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Fakültesinin üniversitenin en genç fakültelerinden olduğunu belirterek, fakültenin yeni binası hazırlanmadan önce öğrencilerin farklı binalarda eğitim gördüğün anımsattı.

Fakülte binasındaki sınıflar büyütüldü ve fakülte şartlarına daha elverişli bir şekilde tasarlandı. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ve Sosyal Hizmetler Bölümü olarak yaklaşık 350 öğrenciye eğitim veren ve iki bölüme ayrılan binada öğrencilerin konforlu ders dinleyebilmeleri için tasarlanan sıralar, akıllı tahtalar, ders için gerekli araç ve gereçler bulunuyor.

Yeni fakülte binasında 10 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, bireysel görüşme odası, muayene odası, idari ofisler ile hem açık hem de kapalı kullanımı bulunan kantin, 1 toplantı odası, 120 kişilik konferans odası ile engelli öğrencilerin kullanımı için girişler, asansör ve tuvaletler oluşturuldu.