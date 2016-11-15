AÜ TSK'ya hizmet sunmaya hazır

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 30 yıl önce üniversite bünyesinde kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile mühendislik fakültelerinde var olan kapasiteleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerine hem pilot açığını kapatma hem de havacılık personeli yetiştirme noktasında gerekli katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde 30 yıl önce kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulunun, Türkiye’nin ilk sivil havacılık okulu olduğunu dile getirdi.

Yüksekokulun birkaç yıl önce de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine dönüştüğünü anımsatan Gündoğan, “Burada havacılık personeli yetiştiriyoruz. Pilotun yanında havacılık elektrik-elektroniği, uçak gövde bakım, hava trafik kontrol, havacılık yönetimi gibi çeşitli alanlarda istihdam edilecek öğrencilerimiz burada eğitim görüyor.” diye konuştu.

– “Üç eğitmenimiz Türk Hava Kuvvetlerine pilot olarak dönecek”

Gündoğan, son dönemde Türkiye’de pilot açığının gündemde olduğunu hatırlatarak, Türk sivil havacılığına 30 yıldır pilot yetiştirme konusunda hizmet vermeye çalıştıklarını bildirdi.

Yurt içinde ve dışında pilot olarak görev yapan önemli sayıda AÜ mezunun bulunduğunu vurgulayan Gündoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Havacılık eğitimi anlamında var olan kapasitemizi artırarak, Türkiye’ye daha iyi hizmetler sunmak istiyoruz. Pilotaj bölümündeki üç eğitmenimiz, Türk Hava Kuvvetlerine geri dönme işlemlerini tamamlamak üzere. Çok yakında Türk Hava Kuvvetlerine pilot olarak dönecekler. Ancak bununla da sınırlı kalmak istemiyoruz. Bu yıl kapatılan astsubay yüksekokullarından birisinden havacılık trafiğiyle ilgili bütün öğrenciler, üniversitemize devroldu. Şu anda üniversitemizde iki yıllık hava trafik kontrol bölümü açıldı. Kapatılan astsubay yüksekokulundaki öğrenciler bizde öğrenim görüyor. Bunlar da mezun olduklarında Türk Hava Kuvvetlerine hizmet sunabilecek. Önümüzdeki dönemde de var olan kapasitemizle Türk Silahlı Kuvvetlerine hem pilot açığını kapatmak hem de havacılık personeli yetiştirme noktasında gerekli katkıyı sunmaya hazırız.”

Gündoğan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mühendislik fakültelerindeki mezunların ve öğrencilerin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine geçmesinin önünün açıldığını anımsatarak, “Bizde de çok güçlü mühendislik fakülteleri var. Öğrenci sayısı ve öğretim elemanları bakımından mühendislik fakültelerimiz çok güçlü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk Hava Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda hizmet sunmaya açığız.” ifadelerini kullandı.