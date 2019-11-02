AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu sahnelendi

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Nikolay Gogol'un ünlü eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri" sahneye konuldu.

AÜ Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen festival kapsamında Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Nikolay Gogol'un baş yapıtı olan oyun, tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nun müthiş tek kişilik performansı ayakta uzun süre alkışlandı. Salondaki koltuklar dolunca bir kısım izleyici, sahneye yerleştirilen sandalyelerden oyunu izledi.

– Oyunun biletleri sadece 16 saniyede tükendi

Oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyun günü sabah saat 10.00'da festivalin internet sitesinden dağıtımına başlanan biletler, saniyeler içinde tükendi. Sadece 16 saniyede biten biletlerden almak isteyen 7 bin 395 kişi siteyi ziyaret etti.

Öte yandan, festivalin Instagram sayfasındaki oyunla ilgili paylaşım da rekor sayıda yorum aldı. Çekiliş başlığı ile yapılan paylaşım, yaklaşık 63 bin yorum aldı.

Yönetmenliğini Cem Emüler Işık'ın üstlendiği oyunun yapım ekibinde ise Mustafa Bal, Tayfun Gültutan, Yunus Daştan, Zeki İlyas Kızılışık, Serhan Demirkan, Bağde Yavuz ve Okan Kaya yer aldı.

Oyunun ardından Erdal Beşikçioğlu, izleyicilerle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin tiyatroya dair sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, tiyatro festivalini düzenleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür etti.