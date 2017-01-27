AÜ'de “Anne Çocuk Seramik Programı”

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Çocuk Üniversitesi Müdür Yardımcısı Ercan Dural’ın sömestir tatili için açtığı “Anne Çocuk ve Seramik Programı” sürüyor.

Engelliler Entegre Yüksekokulu Çamur Atölyesinde gerçekleşen etkinlikte, 5 anne ve 5 çocuk seramiği şekillendirerek işlevsel bir eşya veya süs eşyası tasarlayıp yaptı.

Dural, yaptığı açıklamada, Çocuk Üniversitesi kapsamında, sömestr tatilinde anne ve çocuklar için bir seramik programı açtıklarını anımsatarak, programda 5 anne ve 7-13 yaş aralıklarında 5 çocuğun katıldığını söyledi.

5 günlük bir program ile öğrenci ve velilere seramiğin temel şekillendirme yöntemlerini öğrettiklerini aktaran Dural, “İlk gün cimcik yöntemi, ikinci gün sucuk yöntemi, bugün de kalıba baskı yöntemini anlattım. Yarın plaka yöntemini anlatacağım ve cuma günü programımızı sonlandıracağız.” dedi.

Dural ayrıca, ilerleyen günlerde sertifika töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.