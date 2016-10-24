Av. Ejder Demir, 15 Temmuz Kahramanları Gecesi düzenledi

Av. Ejder Demir, 15 Temmuz kahramanları için özel bir program düzenledi. Programa İstanbul Bakırköy Güvenlik Müdürü Murat Çetiner, Güneydoğu’da 35 yıldır terörle çaba eden Babat Aşireti lideri Hazım Babat, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen gecede konuşan Demir, 15 Temmuz şehitlerini minnet ve rahmetle anarak, o gece vatandaşların sokaklara çıkıp uçak ve tankların karşısına dikilerek bu alçak girişimi akamete uğrattığını açıklama etti.

Milletin cesaretle idaresine sahip çıktığını vurgulayan Demir, “Aziz milletimiz bu duyarlılığıyla saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde hareket ederek, tarihimizin gurur doymuş en manâlı sayfalarına bir yenisini daha eklemiştir.” dedi. Düzenlenen geceye katılan özellikle 15 Temmuz kahramanlarından Bakırköy Güvenlik Müdürü Murat Çetiner’e çok teşekkür ettiklerini belirten Demir, devlet ve ırk olarak 15 Temmuz’un bir şekilde tahlil edilmesi gerektiğini anlatarak, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi.

Kendileri için düzenlenen geceden fazla memnun kaldıklarını bildiren Babat Aşireti lideri Hazım Babat , “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, parlak geleceğimizi imha etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dikey duruşlarıyla tarih yazdılar. Bilhassa o gece kanımca şahit olduğumuz kendisini Şırnak dağlarındaki kahramanlıklarından tanığımız değerli Güvenlik Müdürümüz Murat Çetiner, tankların üstüne çıkıp koskocoman riskler alarak olası daha büyük faciaların önüne geçmiştir” dedi.