Av yasağı başladı balık fiyatı arttı

Denizlerde 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de balık fiyatlarının yükselmesine niçin oldu. Gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla avlanma yasağının başlaması hem balıkçı esnafını ayrıca de vatandaşı negatif etkiledi. 5 gün içinde fiyatların yüzde 100 arttığını söyleyen Ramazan Yedikardeş, “Daha önce 5 lira olan tırsi şu anda 10 liradan satılıyor. Çimçim karides daha önce 10 liraydı, acilen 25 lira. Lidaki 10 lirayken 15 liraya çıktı. Vatandaş yasağın başladığını bilmiyor, bize fiyatlar yüzünden tepki gösteriyor. Hamsi 5 lirayken 10 liraya çıktı, o da buzhaneden geliyor. Vatandaşın taze zannettiği sardalye de dondurulmuş olur zaten bu mevsimde” dedi.

“En ucuz balıklar bu sokakta”

Tarihi Kemeraltı Çarşısında yer alan ve balıklarıyla ünlü olan Havra Sokağındaki balıkçı esnafları balığın kendilerine tarafından ucuz olmasına rağmen vatandaşa pahalı geldiğini söyledi. Avlanma yasağından dolayı hamsi ve sardalye gibi balıkların 5 liradan 10 liraya yükseldiğini açıklayan esnaflardan Hasan Aydınlatılmış, “Balık kıt olunca bizim işlerimiz de düşüyor. Bize göre fiyatlar yerinde fakat vatandaşa pahalı geliyor. Türkiye’nin en ucuz balıkları bu sokakta. Hiçbir yerde levrek ve çipurayı 17-18 liraya alamazınız” diye konuştu.

“Kimine kadar fiyatı yüksek, kimine tarafından ucuz”

Emekli olduğunu ifade eden Recep Torman ise her hafta Havra Sokağından balık aldığını söyleyerek, “Bana göre balık ucuz. Fiyatlarda bence hiç ayrım değil. Et almaya kalksak 40 lira vereceğiz. Balık daha iyi” dedi. Bazı vatandaşlar da fiyatların yükseldiğini ama gerçi balık aldıklarını anlattı.

Ali Gözeten – Sinan Yeniçeri